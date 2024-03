Francesco Forni e Ilaria Graziano in concerto per Napoli Unplugged

Venerdì 22 marzo, Francesco Forni e Ilaria Graziano saranno in concerto all'Auditorium Porta del Parco di Bagnoli per la rassegna Napoli Unplugged.

L’unione dei due artisti avviene grazie al loro esordio “From Bedlam to Lenane” (Goodfellas 2012), che mette insieme le esperienze di ognuno, creando un disco che viene acclamato dalla stampa come uno dei migliori episodi del 2012. From Bedlam to Lenane viene recensito dalle principali testate che ne sottolineano la straordinaria comunicatività, portando il duo in giro per l’Italia con oltre 80 concerti e aperture tra cui Alcatraz e Rock in Roma prima del concerto di Max Gazzè. Il disco vince il premio MarteAwards2012 nella categoria “miglior disco 2012” nel gennaio 2013.

L'ingresso è alle 20:30 e i concerti inizieranno alle 21:00.

Il costo del biglietto è di 10 euro a persona + d.d.p.

Posti limitati. Prevendite on-line, circuito ETES.IT

Info associazionebrodo@gmail.com - 328-3849804