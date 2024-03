Edenlandia, aperture speciali a marzo: concerti ed eventi

A Marzo Edenlandia amplia gli orari di apertura al pubblico per offrire a tutti ancora più tempo e divertimento. Dal lunedì al giovedì il parco sarà aperto dalle 16 alle 22, il venerdì chiuderà alle 23 e il sabato e la domenica i cancelli saranno aperti dalle 10 a mezzanotte. Stesso orario allungato per la Settimana Santa.

Ci sono però altre novità per gli ospiti del parco di divertimenti di Fuorigrotta anche con un innovativo format di creatività e divertimento per i più piccoli. Si chiama Eden Lab e prevede nei week end di ogni settimana giornate a tema con speciali attività dedicate, un’ accoglienza speciale al PalaEden, un laboratorio creativo con gli animatori del Funny Show ed un grandioso spettacolo finale.

Alcuni esempi degli eventi del Pala Eden, dal Weekend della Mamma del 9 e10 Marzo, a quello del Papà del 16 e 17 Marzo, al Weekend della Pace il 23 e 24 Marzo, dedicato ai fondamentali valori della pace e della solidarietà. Non poteva ovviamente mancare un Eden Lab per la Santa Pasqua nelle giornate di sabato 30 e domenica 31 Marzo.

Ritorna il bracciale ad Edenlandia ma solo per un giorno, il 19 Marzo per la Festa del Papà, con giostre illimitate per i papà con i loro figli, per vivere momenti indimenticabili nel parco del cuore di intere generazioni. Un evento speciale, un giorno intero di puro divertimento.

Tanti gli altri eventi speciali da non perdere a Marzo, come la Giornata dei DJ (9 Marzo, Palco Centrale in collaborazione con Mec Academy e Pioneer dj): 12 ore di musica no-stop con i migliori DJ emergenti, presentati da Simona Petrosino. Ancora musica sul Palco Centrale domenica 10 Marzo con il STÈ LIVE: concerto gratuito della giovane promessa della musica napoletana.