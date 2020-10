Gli eventi del weekend a Napoli: cosa fare in città dal 2 al 4 ottobre

L'inaugurazione della nuova pista ciclabile nell'ambito del Napoli Bike Festival, i concerti di chiusura del Festival della musica etnica, visite guidate gratuite al Museo Diocesano di Napoli, i percorsi notturni illuminati agli Scavi Archeologici Vesuviani, i colori dell'autunno con la mostra mercato florovivaistica a piazza Dante e ancora arte, teatro, musica e iniziative per i più piccini: ricchissimo il programma per questo primo weekend di ottobre a Napoli e dintorni.

Tutti gli eventi sono programmati nel rispetto delle attuali norme di sicurezza anti-contagio, ma è possibile che qualche iniziativa possa subire variazioni o cancellazioni. Suggeriamo, quindi, di contattare sempre i numeri forniti dalle organizzazioni per informazioni e prenotazioni.

Ecco i nostri 12 consigli su cosa fare (e vedere) a Napoli e provincia dal 2 al 4 ottobre:

1. Direzione Est, pedalata del Napoli Bike Festival per inaugurare la nuova Ciclabile

Nell’ambito della grande manifestazione partenopea dedicata al mondo della bicicletta e della Mobilità Sostenibile, sabato 3 ottobre si terrà “Direzione Est”, una pedalata, in collaborazione con Open House Napoli, che inaugurerà la pista ciclabile di Via Marina e farà scoprire ai napoletani gli interventi di rigenerazione urbana che animano l’area di Napoli est (partenza ore 9 Galleria Principe di Napoli).

2. Ethnos, festival internazionale della musica etnica

Si chiude domenica 4 ottobre il grande festival dedicato alla musica etnica. Per il gran finale, due appuntamenti in cartellone. Alle 17 a Villa Bruno spazio a “Taranta Atelier”, workshop di danza a cura di Maristella Martella. Dalle 20.30 a Villa Vannucchi, invece, il live di Omar Sosa e Yilian Canizares, special guest Gustavo Ovalles. Clicca qui per i dettagli

3. Visite guidate gratuite a Donnaregina

Domenica 4 ottobre, visite guidate gratuite (comprese nel biglietto d'ingresso di euro 6) al Complesso Monumentale Donnaregina - Museo Diocesano di Napoli. Un itinerario durante il quale sarà possibile ammirare la chiesa trecentesca di Donnaregina Vecchia, rara testimonianza dello stile gotico napoletano, e la chiesa di Donnaregina Nuova in stile Barocco. Una guida condurrà i visitatori in un unico e interessante itinerario tra gotico e barocco nel rispetto di tutte le precauzioni e le misure di prevenzione in merito all’emergenza Covid-19. Per info e prenotazioni: info@museodiocesanonapoli.it 0815571365

4. Napoli in Fiore, mostra mercato a Piazza Dante

Sabato 3 e domenica 4 ottobre in Piazza Dante, colori e profumi d'autunno: torna la magia di Napoli in Fiore. Terza edizione della manifestazione florovivaistica che porta in centro le eccezionali fioriture autunnali e invernali, tutte da scoprire

5. Urban Nature 2020, la Festa della Natura in Città

La Festa della Natura in Città proposta dal WWF, giunta alla sua IV Edizione, torna nelle principali città italiane Domenica 4 ottobre ad animare parchi e giardini coinvolgendo cittadini, associazioni e scuole in eventi di citizen science e citizen conservation. L’evento centrale del WWF Napoli si terrà al Parco De Filippo di Ponticelli, dalle 10 alle 13.30. In programma visite guidate, laboratori e attività presso l’Orto Sociale. Clicca qui per i dettagli

6. Gemito, dalla scultura al disegno in mostra a Capodimonte

Dal 10 settembre fino al 15 novembre, al Museo di Capodimonte, sarà possibile visitare la straordinaria mostra “Gemito, dalla scultura al disegno”. L’esposizione, a cura di Jean-Loup Champion, Maria Tamajo Contarini e Carmine Romano, si concentra sui due grandi amori della vita dell’artista che sono stati anche le sue muse: la francese Mathilde Duffaud e la napoletana Anna Cutolo

