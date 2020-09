Visite guidate gratuite a Donnaregina

Domenica 4 ottobre, visite guidate gratuite (comprese nel biglietto d'ingresso) al Complesso Monumentale Donnaregina - Museo Diocesano di Napoli.



Un itinerario durante il quale sarà possibile ammirare la chiesa trecentesca di Donnaregina Vecchia, rara testimonianza dello stile gotico napoletano, e la chiesa di Donnaregina Nuova in stile Barocco.



Una guida condurrà i visitatori in un unico e interessante itinerario tra gotico e barocco nel rispetto di tutte le precauzioni e le misure di prevenzione in merito all’emergenza Covid-19.

DETTAGLI:

Turni di visita: 10:00 - 11:00 - 12:00

Il costo del biglietto d'ingresso è di € 6,00 acquistabile anche online sul sito del Museo

Per info contatti e prenotazioni:

info@museodiocesanonapoli.it

0815571365