A Napoli l'Urban Nature2020, Festa della Natura in Città del WWF

La Festa della Natura in Città proposta dal WWF, giunta alla sua IV Edizione, torna nelle principali città italiane Domenica 4 ottobre ad animare parchi e giardini coinvolgendo cittadini, associazioni e scuole in eventi di citizen science e citizen conservation.

Dal 2017, l’evento Urban Nature promuove un rinnovamento nel modo di pensare gli spazi urbani, dando più valore alla natura, e invita amministratori, comunità, cittadini, imprese, università e scuole ad azioni virtuose per proteggere e incrementare la biodiversità nei sistemi urbani. Il 2020 ha visto crescere il numero degli “Amici di Urban Nature”con decine di realtà locali,a Napoli saranno ben 7 le Associazioni che si affiancheranno al WWF,per festeggiare e far conoscere attraverso tante attività ( escursioni, visite guidate, seminari, BioBlitz e mostre ..) rivolte ai cittadini, la Natura della nostra città: ASOIM, FIAB NAPOLI CICLOVERDI,ARDEA, PIU’ ORTI IN CITTA’, K’NATURE, I POLLICI VERDI SCAMPIA, CITTA’ DELLA SCIENZA.

L’EVENTO DEL WWF NAPOLI SARA’ AL PARCO DE FILIPPO A PONTICELLI presso l’Orto Sociale del Parco dalle 10 alle 13,30 in collaborazione con il Dipartimento Dipendenze ASL Napoli1 Centro e il Comitato Cittadino “ Orto Sociale.

La conferenza stampa inizierà alle 9.30 circa, con la comunicazione dei risultato del monitoraggio del WWF Napoli su 14 parchi di Napoli. Dopo la presentazione inaugurale dell’evento, si svolgeranno visite guidate all’orto, laboratori, messa a dimora di un agrume e breve esibizione musicale. Nell’evento il WWF Napoli consegnerà all’”Orto Sociale” una targa premio per la “Gestione esemplare di aree verdi per la biodiversità urbana”. E’ stata assicurata la presenza dell’Assessore al Verde, L.Felaco che presenterà le nuove opere per il Parco.

Di seguito l’elenco completo di tutti gli eventi promossi dal WWF Napoli, partendo dal principale:

O.A. WWF NAPOLI: EVENTO CENTRALE h. 10 - 13,30 Parco De Filippo/ Orto Sociale. Visite guidate e laboratori didattici con Dipartimento Dipendenze ASL Napoli1 e Comitato Cittadino Parco F.lli De Filippo. Consegna targa premio “URBAN NATURE 2020”, attività e risultati censimento parchi

ASOIM: sabato 3 ottobre, ore 17,00, presso la Sala Cinese della Reggia di Portici, presentazione del libro “Terzo Atlante degli Uccelli Nidificanti e Svernanti nella città di Napoli”in collaborazione con WWF, MUSA, Dipartimento di Agraria e Wildlife Research Unit

FIAB NAPOLI CICLOVERDI: Ciclopasseggiata tra le aree verdi e gli orti sociali urbani di Napoli est. Appuntamento ore 10 piazza Plebiscito

ARDEA: Visita ad una mostra di disegno sulla biodiversità della periferia di Napoli e caccia al tesoro delle specie viste ritratte nei vari disegni. Appuntamento alle 9.30 alla torre della cultura del Centro giovanile “Na.Gio.Ja.”

CITTA’ DELLA SCIENZA: BioBingo! Il famoso gioco del Bingo reinterpretato in chiave naturalistica! Una caccia al tesoro… di Biodiversità con gli smartphone! Ore 11 e ore 15 Evento gratuito previa prenotazione al numero 0817352222 Per partecipare all’attività, è necessario dotarsi di uno smartphone per nucleo familiare

PIU’ ORTI IN CITTA’: Portici Via Caportano, 33 – mattinata agli orti…..attività varie Caccia al tesoro, Simulazione di potatura in tree climbing, Laboratorio “Balconi di Farfalle”. Visite guidate agli orti. Eventi ripetuti alle 10.30 – 11.30 – 12.30 con al termine piccoli assaggi di stagione. Prenotazioni all’indirizzo email info@piuortiincitta.it programma completo su www.piuortiincitta.it

I POLLICI VERDI SCAMPIA: Vivere il Parco Corto Maltese di Scampia, via Hugo Pratt h. 9,00/14,00.Sport e cultura negli spazi verdi pubblici, Minitorneo calcetto e volley, tiro con l’arco, inaugurazione biblioteca, visita e semina all’orto didattico, mostra fotografica

K’NATURE: BioBlitz presso il Cratere di Agnano h. 10,00/12,30. Accompagnati da ricercatori professionisti, i partecipanti saranno impegnati a censire le diverse specie di animali selvatici che abitano la Conca. Prenotazioni obbligatorie tramite mail all’indirizzo knature.wildlife@gmail.com. Evento patrocinato dal Consorzio di bonifica della Conca di Agnano e dalle Terme di Agnano.

Per maggiori informazioni https://www.wwf.it/urban_nature.cfm