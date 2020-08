Ferragosto 2020 a Napoli: gli eventi da non perdere nel weekend

Musei e parchi aperti, Il festival del teatro comico - gratuito - al Maschio Angioino, speciali escursioni sotto le stelle, arte e natura a Capodimonte, divertimento per grandi e piccini all'Edenlandia e tre giorni di grande musica gratis al Plebiscito con Enzo Avitabile, Sal Da Vinci e Peppe Barra per un weekend di Ferragosto tutto da vivere a Napoli e dintorni, sempre rispettando le norme di sicurezza.

Ecco 12 appuntamenti dal 14 al 16 agosto, selezionati da NapoliToday, per un fine settimana davvero speciale:

1. Enzo Avitabile, Sal Da Vinci e Peppe Barra: concerti gratis al Plebiscito

Tre giorni di grande musica nella piazza simbolo di Napoli, in chiusura della rassegna ‘R-Estate a Napoli’. Venerdì 14 agosto sul palco ci sarà Enzo Avitabile, la sera di Ferragosto sarà, invece, la volta di Sal Da Vinci e domenica 16 il protagonista sarà Peppe Barra. L’ingresso agli eventi è gratuito, ma su prenotazione

2. Ridere 2020, al Maschio Angioino appuntamenti gratuiti con la comicità

Compie trent’anni il Festival del Teatro Comico, Musica e Cabaret “Ridere”. Anche l’edizione 2020 della storica kermesse si terrà nel cortile del Maschio Angioino con tanti spettacoli, dal 13 al 30 agosto, tutti a ingresso gratuito. Nel fine settimana di Ferragosto protagonista il 14 Peppe Iodice, il 15 Massimo Masiello e Salvatore Gisonna, mentre il 16 sarà il turno di Lino D'Angiò. Prenotazione obbligatoria scrivendo a info@gabbianellaclub.it e seguendo le modalità di accredito e regolamento

3. Musei aperti per un Ferragosto d’arte

Sarà un fine settimana anche all'insegna dell'arte e della cultura per cittadini e turisti che saranno in città. Tantissimi, infatti, i siti museali che resteranno aperti anche il 15 agosto. Tra i tanti, segnaliamo il Museo Archeologico Nazionale, Castel San’Elmo e lo splendido Palazzo Reale. Clicca qui per l’elenco completo

4. Notte di Ferragosto sul Vesuvio, passeggiata e degustazione sotto le stelle

La notte di Ferragosto si potrà vivere il fascino della Vesuvio al calar del sole con una straordinaria visita guidata serale alla caldera del Vulcano con degustazione sotto le stelle. Oltre al 15, l'evento si terrà anche nei giorni 14 e 16 agosto. L'evento è organizzato dall'Associazione Vivere Napoli e la guida escursionistica Umberto Saetta. Info e prenotazioni: 3314487661 (dalle 18.00 alle 21.00)- prenotazioni@viverenapoli.com

5. Dreamers/All Stars, Ferragosto in jazz con Maria Pia De Vito

Il Ferragosto di Campania by Night è tutto jazz. Il 15 agosto, a Monte di Procida, Maria Pia De Vito sarà la protagonista di una serata speciale (start ore 21.30 - ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria) che vedrà sul palco alcuni tra i migliori musicisti italiani, dal titolo “Dreamers/All Stars!”

6. A Capodimonte tre giorni tra arte e natura

Sabato e domenica, Museo e Real Bosco resteranno regolarmente aperti. Cittadini e turisti avranno l’occasione di visitare la mostra Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica, il nuovo allestimento della Collezione Farnese, la mostra Santiago Calatrava. Nella luce di Napoli, il Corridoio Barocco e del Settecento, la Galleria delle arti a Napoli dal Trecento al Settecento e la sezione di arte contemporanea. I visitatori potranno anche godere della frescura all'ombra degli alberi monumentali nel Parco dei Principi, del panorama sul Belvedere o praticare sport lungo il “percorso vita”

