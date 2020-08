Weekend di Ferragosto a Capodimonte tra arte e natura: Museo e Bosco restano aperti

Weekend di Ferragosto al Museo e Real Bosco di Capodimonte per i turisti in visita in città e per i tanti residenti che non si sono potuti concedere una vacanza. Sabato 15 e domenica 16 agosto 2020, la reggia e il bosco resteranno regolarmente aperti secondo i consueti orari: 8.30-19.30 il primo piano con la mostra Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica e il nuovo allestimento della Collezione Farnese e 9.30-17.00 il secondo piano con la mostra Santiago Calatrava. Nella luce di Napoli, il Corridoio Barocco e del Settecento, la Galleria delle arti a Napoli dal Trecento al Settecento e la sezione di arte contemporanea.

In vigore tutte le prescrizioni anti-Covid 19: obbligo di visita con mascherina, ingresso contingentato e prenotazione obbligatoria sul sito www.coopculture.it o tramite l'app “Capodimonte” scaricabile gratuitamente su App store e Google store che offre anche contenuti multimediali sulle collezioni e la possibilità di ascoltare le musiche della mostra Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica.

Trascorrere il weekend di Ferragosto a Capodimonte significa anche godere della frescura all'ombra degli alberi monumentali nel Parco dei Principi (il Canforo, il Taxodium, le Magnolie e molti altri), godere del panorama sul Belvedere, fare una passeggiata lungo i viali, portare il proprio amico a quattro zampe nell'area cani o praticare sport lungo il “percorso vita”: 15 stazioni fitness per tenere allenato il corpo e liberare la mente dallo stress.