Dreamers/All Stars - Tra Bob Dylan e Pino Daniele: Ferragosto in musica a Monte di Procida

A Monte di Procida, nella sera di Ferragosto, una grande festa della canzone d’autore, declinata attraverso una ricognizione sulla grande canzone d’autore americana, seguita dall’omaggio al più “americano” dei cantautori partenopei, il grande Pino Daniele, che ha più di ogni altro creato un suono ed una poetica in cui la lingua napoletana, e la musica di matrice partenopea si sono mescolati in maniera rivoluzionaria al blues, al jazz, e non solo: Maria Pia De Vito ha voluto accanto a sé due giovani e già affermati cantanti, che hanno dedicato a Pino i loro ultimi progetti discografici e live.

L'evento è voluto e promosso dalla Regione Campania con la Scabec nell'ambito di Campania by Night, in collaborazione con il Comune di Monte di Procida.

DREAMERS

Maria Pia De Vito / voce

Julian Oliver Mazzariello / piano

Enzo Pietropaoli / contrabbasso

Alessandro Paternesi / batteria

ALL STAR

Ernesto Vitolo / piano e tastiere

Gigi De Rienzo / basso elettrico

Rosario Jermano / percussioni

Daniele Sepe / sax

Franco Giacoia / chitarra

Claudio Romano / batteria

Emilia Zamuner/voce

Michele Simonelli/voce

