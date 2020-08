Restate a Napoli, Il Teatro del Plebiscito: musica e spettacoli gratis

Parte il 9 agosto la grande manifestazione che si terrà questa estate nel luogo simbolo della città: piazza del Plebiscito.

Il progetto è stato fortemente voluto dall’Assessore alla cultura e al turismo del Comune di Napoli Eleonora de Majo che ha stabilito di promuovere una grande manifestazione da tenersi in piena estate nel luogo simbolo di Napoli, accogliendo la proposta di Mario Esposito e Nando Mormone. L’iniziativa è stata costruita di concerto con la Regione Campania e si inserisce all’interno dell’itinerario turistico e culturale da Napoli a Pompei a valere sulla misura POC 2014-2020 - azione 1. La scelta della piazza più grande e rappresentativa della città è motivata dalla necessità di conciliare il rispetto delle misure anti-contagio con la volontà di offrire alla città la massima fruizione di un grande teatro pubblico e gratuito nella piazza più grande e significativa della città.

La rassegna rappresenta un’occasione di riapertura all’arte e allo spettacolo dal vivo dopo lunghi mesi di sofferenza dell’intero comparto.

Teatro, musica, comicità, danza: con Restate a Napoli, in programma dal 9 al 16 agosto in Piazza del Plebiscito, decine di artisti di caratura nazionale e internazionale. Un evento pensato per riportare le persone a teatro dopo le chiusure avvenute durante il lockdown. I posti a sedere per il pubblico si prenotano mediante un sistema online. L’obiettivo è restituire vita allo spettacolo dal vivo, offrendo agli artisti e al pubblico di napoletani rimasti in città e di visitatori arrivati da fuori, la possibilità respirare “arte” in totale sicurezza.

Una rassegna di 24 spettacoli, suddivisi in 3 show al giorno per 8 giorni: uno spettacolo pomeridiano, uno al tramonto ed uno serale, con appuntamenti dalle ore 19 alle ore 24. In un’unica piazza saranno rappresentati diversi generi teatrali appartenenti alle più svariate categorie di spettacolo (commedia, musical, esibizioni di danza, monologhi, concerti, etc.). Sul palcoscenico si alterneranno numerosi artisti della scena partenopea; giovani e big di fama mondiale. Le serate saranno condotte da Lello Arena e Fatima Trotta insieme a Maria Bolignano mentre gli eventi pomeridiani saranno presentati da Francesco Mastandrea che sarà ogni giorno affiancato da una presentatrice emergente.

< - dichiara l'assessore alla cultura e al turismo del Comune di Napoli Eleonora de Majo - la piazza del Plebiscito si completa egregiamente la programmazione estiva della città, che se da una parte ha guardato alla moltiplicazione degli eventi su tutto il territorio cittadino, dall’altra ha voluto investire su un grande evento caratterizzato da un cartellone che tiene assieme grandi nomi del panorama nazionale ed internazionale e le eccellenze della nostra città. Grazie alla sinergia interistituzionale, nonostante le stringenti misure anticovid che stanno mettendo a dura prova il comparto dello spettacolo, siamo riusciti a costruire un programma eccezionale, che saprà attirare turismo che pure esprime qualche segnale di ripresa. Il progetto è una scommessa vinta nella quale abbiamo creduto fin dal primo istante, quella di portare un teatro gratuito libero e pubblico nella piazza più rappresentativa della città, nell’anno di crisi più drammatica dei teatri. Ripartiamo dal teatro riportandolo in piazza, dandone massima visibilità nella migliore scenografia possibile con eventi gratuiti (con obbligo di prenotazione) e soprattutto rispondendo alla crisi con un cartellone ricchissimo e autorevole.>>

< – spiegano i produttori Mario Esposito e Nando Mormone - : offrire una nuova modalità di fruizione del Teatro ai tempi del Coronavirus. In questo momento storico, che vede i cittadini italiani protagonisti della crisi sociale ed economica provocata dal Coronavirus, il mondo dello spettacolo sta subendo un duro colpo: artisti e lavoratori dello spettacolo sono disoccupati da mesi, il pubblico è lontano da troppo tempo dalle sale teatrali, dai musei, dagli eventi, dai concerti e ne sente la mancanza. Continua a desiderare l’arte, sogna la bellezza, matura dentro di sé la voglia di spettacolo, che è insita nel genere umano.

Per questa ragione, in un momento in cui la possibilità di viaggiare nei mesi estivi è in forte discussione e le aggregazioni nei luoghi chiusi rappresentano ancora un rischio considerevole, si fa strada la possibilità di fruire dello spettacolo dal vivo a cielo aperto, nella nostra meravigliosa città di Napoli. Dalle nostre rilevazioni empiriche, è emerso chiaramente come esista una percezione della assoluta necessità di “gustare” il calore della performance dal vivo, che resta ancora un fenomeno senza eguali, e, al contempo, come sia maturata la consapevolezza che la città di Napoli è il centro nevralgico da cui può partire l’offerta di spettacolo. Comici, artisti, ballerini, musicisti, artisti di strada, registi, tecnici, autori, l’offerta del comparto dello spettacolo del nostro territorio è inesauribile e necessita di essere impiegata>>.

Il programma:

Ingresso ore 19:00

9 agosto: I poliwedrici

10 agosto: Al passo coi tempi

11 agosto: Accademici Napoletani

12 agosto: Mr. Wolf

13 agosto: Ammore e musica

14 agosto: Nym Neapolitan young music

15 agosto: Do you remember

16 agosto: Luka Borrelli e i Pama

Spettacoli partenopei

Ingresso ore 19.45

9 agosto: Jovine

10 Agosto: Aurelio Fierro - Francesco Boccia - Gregorio Rega - Sabba

11 Agosto: Tommaso Primo

12 Agosto: Ebbanesis

13 Agosto: Flo

14 Agosto: Blair, Digame, Plug

15 Agosto: Mr Hyde

16 Agosto: Francesco Da Vinci + special guest a sorpresa



Spettacoli serali ore 22.30

- 9 Agosto: Samuel

- 10 Agosto: Paolo Caiazzo e Federico Salvatore

- 11 Agosto: Arturo Brachetti

- 12 Agosto: Arteteca

- 13 Agosto: Giovanni Allevi

- 14 Agosto: Enzo Avitabile

- 15 Agosto: Sal Da Vinci

- 16 Agosto: Peppe Barra

INFO:

ingresso gratuito

prenotazione del posto a sedere tramite app

ingresso consentito con utilizzo obbligatorio di mascherine

la prenotazione tramite circuito app garantirà un ingresso ordinato in fasce orarie

misurazione della temperatura corporea

prenotazione obbligatoria su www.comune.napoli.it