L'Antica pizzeria Da Michele si amplia ancora con una nuova apertura

Non soltanto Ferrara, che ne ospiterà una sede a partire dalla prossima primavera. L'Antica pizzeria Da Michele, brand tra i più rinomati del panorama partenopeo, sta per aprire un nuovo locale, questa volta in Lombardia.

A darne notizia sono i colleghi di QuiComo.it, ed è proprio il capoluogo di provincia lombardo che sarà la prossima tappa di apertura della catena. C'è ancora un po' di mistero su quando e dove ci sarà l'apertura, ma pare imminente: sono già pronte le pagine social sia di Facebook che di Instagram, segnale che manca davvero poco.

L'Antica pizzeria Da Michele, un po' di storia

Se ha tanto successo e da così tanto tempo un motivo deve pure esserci. Si tratta di una delle più antiche pizzerie d'Italia, con la prima sede ovviamente a Napoli. Lì da oltre 150 anni delizia il palato di napoletani e turisti di tutto il mondo. Segni particolari? Come da tradizione solo due pizze sul menù: la Margherita e la Marinara. Garantiti gli ingredienti delle eccellenze campane, dalla farina al fiordilatte, all’olio, tutto fornito da aziende che dedicano i loro prodotti ad una ristretta cerchia di clienti.

Tanti i personaggi famosi che l’hanno frequentata e la frequentano, non sottraendosi al “rito” della lunga attesa. Da Maradona a Julia Roberts, passando per divi del calcio e dello star system di oggi. Insomma, un luogo diventato cult per stranieri, ma che ha il privilegio di essere rimasto napoletano fino in fondo.

Dopo Napoli il brand ha aperto ristoranti a Roma, Milano ma anche in Giappone, nel Regno Unito e in Spagna.