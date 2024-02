Hitachi cerca varie figure a Napoli: tutte le opportunità di lavoro

Il gruppo Hitachi cerca varie figure professionali a Napoli. Sono davvero numerose le opportunità offerte nel capoluogo campano dal player globale nel settore ferroviario.

Per consultare tutte le offerte e consultare l'elenco di tutte le figure ricercate: https://careers.hitachi.com/search/jobs?q=&location=Napoli .

Lavorare in Hitachi

Nella sezione carriere del gruppo internazionale, viene descritta la mission aziendale a coloro che vogliono candidarsi a lavorare con Hitachi:

"In Hitachi Rail sappiamo che un’azienda orientata alla diversità è un’azienda sostenibile. Il lavoro di squadra fra le varie reti interne ci permette di effettuare un aggiornamento costante delle nostre politiche e dei nostri prodotti. A partire da una progettazione accessibile e sostenibile, fino al conseguimento di una maggiore parità di genere. Basiamo questi sforzi sui nostri valori chiave: armonia, sincerità e spirito pionieristico. Il loro rispetto ci permette di dare vita a un luogo di lavoro in cui tutti si sentano a proprio agio e possano accedere ad un’equa opportunità di crescita.

La nostra organizzazione è davvero piena di vita. Il nostro obiettivo è di essere considerati un luogo di lavoro desiderabile, celebrando la molteplicità dei punti di vista e accogliendo opinioni diverse. È infatti con questo atteggiamento che intendiamo costituire un gruppo di dipendenti orientati al futuro, in linea con l’evoluzione della società e del mondo.

In Hitachi Rail ci impegniamo a tutelare il benessere dei nostri dipendenti, in modo da dare il nostro meglio ovunque siamo e in qualsiasi ruolo. Grazie al programma BeWell, volto ad accrescere il benessere dei dipendenti, si genera un approccio concreto che non va soltanto a beneficio del personale, ma di tutta l'azienda.

I nostri cinque pilastri offrono ai dipendenti: