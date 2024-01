Antica pizzeria Da Michele, nuova apertura: ecco dove

Michele si amplia ancora. Un nuovo locale sta per entrare infatti a far parte della grande famiglia di ‘Antica pizzeria Da Michele in the world’, nata per volere dei Condurro nel 1870: un marchio capace di costruire un vero e proprio impero della ‘Margherita’, con 43 sedi nel mondo. E dopo Dubai, New York, Tokyo, Los Angeles, Londra e Berlino (oltre, naturalmente, Napoli), l’elenco di succursali si allunga con Ferrara, come riportato dal collega Matteo Langone su FerraraToday.it.

Perché Ferrara e quando

“Abbiamo deciso di puntare su Ferrara perché pensiamo che la città saprà apprezzare i nostri prodotti – sottolineano Alessandro Condurro e Francesco Del Luca, amministratori de ‘Antica pizzeria Da Michele in the world’ – Bologna è una delle sedi che ci sta dando le maggiori soddisfazioni e, quindi, siamo fiduciosi che all’ombra del Castello estense l’accoglienza possa essere uguale”.

La nuova pizzeria sorgerà in corso Martiri della Libertà, sotto i portici. Non è ancora definita una data di inaugurazione: al momento all’interno dei locali sono in corso i lavori di ristrutturazione. Un'ipotesi è che la pizzeria possa aprire i battenti tra la primavera e l’inizio dell’estate di quest'anno.

Ricerca di personale

Se a dirigere le operazioni al forno saranno veri e propri professionisti della ‘Margherita’ (‘Da Michele’ ha una propria scuola di formazione ad hoc), per la sala i gestori hanno già affermato che cercheranno personale su Ferrara. Un’occasione, dunque, per i giovani vogliosi di entrare nel mondo del lavoro per provare un’esperienza di assoluta qualità. All’interno, il locale sarà infine arredato sullo stile napoletano, con fotografie storiche. “Ma ogni sede ha le proprie peculiarità – concludono gli amministratori – quindi a Ferrara i clienti troveranno un ambiente senza eguali”.