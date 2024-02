Gucci cerca personale a Napoli: ruolo e requisiti richiesti

Gucci, noto marchio internazionale del lusso, cerca "Back office specialist" per la sede di Napoli in via dei Mille.

Descrizione del lavoro

Gucci cerca uno specialista nel Back Office per il punto vendita napoletano. Attraverso la passione per il brand e la professionalità , il "Back office specialist" avrà il compito di supportare in modo efficace ed efficiente tutti gli aspetti delle attività amministrative, analitiche e contabili del negozio.

Principali responsabilità

Elaborare e segnalare la chiusura giornaliera delle operazioni bancarie e di cassa dal giorno lavorativo precedente al team di gestione del negozio e all'ufficio finanziario

Controllare e garantire l'accuratezza delle transazioni

Informare i team finanziari/contabili di qualsiasi discrepanza

Prendersi cura dei depositi e delle riconciliazioni del negozio

Aggiornare i report di "fine giornata" e i report mensili, garantendo l'equilibrio tra clienti "aperti" e "chiusi".

Monitorare e garantire la corretta gestione di tutti i crediti del negozio

Supervisionare le vendite a distanza e garantire la corretta compilazione dei moduli d' ordine

Diventare l'esperto del negozio per i sistemi Jasper e SAP per tutti i report e le attività contabili

Formare i cassieri sulle legislazioni nazionali e locali e sulle politiche contabili/finanziarie dell'azienda

Preparare e aggiornare i report KPI settimanali/mensili del personale di vendita

Completare eventuali altre attività amministrative come richiesto

Supportare la direzione del negozio nella pianificazione della rotazione del team

Requisiti chiave

Forte impegno nei confronti del marchio Gucci e forte motivazione per un ruolo in negozio

Forte attenzione ai dettagli e alla precisione

Disposto a lavorare con le persone con pazienza, empatia e adattabilità

Gioco di squadra e approccio collaborativo

Ottime capacità di organizzazione e comunicazione

Forti capacità analitiche e mentalità di problem solving

Buona padronanza del pacchetto Microsoft Office (la conoscenza di Jasper e SAP sarà considerata un plus)

Costituisce titolo preferenziale la formazione in ambito contabile

Ottima conoscenza dell'italiano e dell'inglese

Tipo di contratto: Tempo determinato (tempo determinato) full time

Data d'inizio dell'impiego: 1 marzo 2024.

Per candidature: https://kering.wd3.myworkdayjobs.com/it-IT/Gucci/details/GUCCI-Back-Office-Specialist---Napoli_R127707-2?utm_medium=website&utm_source=careers_website&utm_campaign=careers_website&utm_term=careers_website&utm_content=careers_website&locations=9751d90c52810143c7ceabb3ac002646 .