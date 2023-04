"Fango e Cenere": 18 personaggi in cerca di volto

Napulitana con la Scuola Italiana di Comix e Homo Scrivens Editore ha avviato la produzione di "Fango e Cenere", una graphic novel con prefazione a cura di Maurizio De Giovanni e di Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, sul tema delle Quattro Giornate di Napoli. Il fumetto storico a colori, di circa 135 pagine, verrà distribuito nelle librerie e presentato al grande pubblico in occasione dell'ottantesimo anniversario dell'evento storico, a fine settembre 2023, attraverso una serie di eventi in Italia e a Bruxelles e alle più prestigiose fiere del libro e dei fumetti. Il volume inoltre, considerato il suo alto valore divulgativo e istruttivo, sarà oggetto di presentazione nelle scuole superiori sparse sul territorio.

In coerenza con la missione di Napulitana di divulgazione dell'immenso patrimonio storico e culturale di Napoli, "Fango e cenere" nasce dall'esigenza di raccontare e celebrare una delle pagine più dolorose e importanti della storia italiana. Una pagina di grande riscatto e di libertà, che fece da apripista alla Resistenza e alla Liberazione dall'invasione tedesca per tutti i moti di liberazione in Europa. Fango e cenere erano infatti gli unici due elementi che sarebbero dovuti restare di Napoli secondo la volontà degli invasori. Ma proprio dal fango e dalla cenere la popolazione si è alzata ed é insorta, stanca dei soprusi, per riconquistare da sola la sua libertà. La storia ha come protagonisti personaggi fittizi che, nel momento chiave della vicenda, lasciano il testimone ai veri eroi di Napoli: Enzo Stimolo, Maddalena Cerasuolo e il giovane Gennarino Capuozzo, per citare i più noti. L’accuratezza storica del trattamento è stata controllata dall’Istituto Campano Per La Storia Della Resistenza, mentre i disegni sono a cura della Scuola Italiana di Comix di Napoli. Napulitana, Homo Scrivens e la Scuola Italiana di Comix stanno per dare il via ad un'esclusiva campagna della durata di un mese per la vendita di 18 personaggi, maschili e femminili, adulti e bambini. Per sole 18 persone sarà possibile infatti assegnare il proprio volto al personaggio, entrando così a far parte di un'opera letteraria e di un evento dal valore storico e simbolico fondante per il nostro Paese e per la città di Napoli. Tutti i 18 prestatori di volto riceveranno il volume gratuito e i ringraziamenti nel retro di copertina con due righe di bio del donatore. Il costo dell'operazione di acquisto del personaggio è di 600 euro (info@napulitana.com).