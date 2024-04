Il Ministero della Cultura porta Tolkien al Comicon

Il Ministero della Cultura partecipa al Comicon: nella giornata di apertura, oggi dalle 13 alle 14 sala Dino De Matteo, lo scrittore John Ronald Reuel Tolkien sarà al centro del dibattito “Tolkien: altre menti e altre mani”.

Le opere dell’autore del “Signore degli Anelli” e de “Lo hobbit”, che lo hanno reso uno degli autori più letti al mondo, hanno ispirato artisti, scrittori, musicisti. Per questo non poteva mancare il settore del fumetto. Diverse le parodie e gli adattamenti ispirati alle storie della Terra di Mezzo, così come i tributi e gli omaggi presenti nelle strisce più celebri, tra cui Capitan America, Tex, Dylan Dog, Zagor e Topolino. Lo stesso Tolkien è stato protagonista di storie e fumetti. Si tratta di un appuntamento per scoprire le “altre menti e altre mani” che hanno continuato a dar vita al mondo tolkieniano, insieme ad Oronzo Cilli, curatore della mostra promossa dal MiC “Tolkien. Uomo, Professore, Autore”, aperta fino al 2 luglio 2024 al Palazzo Reale di Napoli, ad Antonio Arzilli e al fumettista Disney Fabio Celoni, moderati da Davide Gazzillo.

A un evento destinato a un pubblico prevalentemente giovane, inoltre, il MiC porterà due iniziative che rendono la cultura accessibile e coinvolgente per i ragazzi. Nello stand istituzionale al padiglione 1 i visitatori riceveranno informazioni dettagliate sui progetti “Carta della Cultura e Carta del Merito” e “Fumetti nei Musei”.

Dal 31 gennaio di quest’anno la Carta della Cultura e la Carta del Merito hanno sostituito il Bonus Cultura 18 App: questi strumenti elettronici offrono agli studenti nati nel 2005 un buono per i consumi culturali, tra cui anche fumetti, manga e graphic novel. Fino al 30 giugno è possibile richiedere entrambe le Carte: ciascuna è individuale, nominativa e del valore di 500 euro ed è utilizzabile entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui i beneficiari si sono registrati sulla piattaforma. Le due Carte sono cumulabili tra loro.

Inoltre, il Ministero porterà a Comicon anche l’iniziativa “Fumetti nei Musei” della Direzione Generale Musei in collaborazione con la casa editrice Coconino Press - Fandango e il supporto di Ales S.p.A.: una collana di graphic novel capace di raccontare le collezioni del patrimonio museale italiano con storie avvincenti che fondono elementi storici e artistici con la creatività dei fumetti.