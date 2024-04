“Insieme nelle bellezze” porta cultura e sport a Torre Annunziata: al via la seconda edizione

Presentata la seconda edizione della rassegna “Insieme nelle bellezze” che si terrà a Torre Annunziata dal 2 al 4 maggio. Organizzata dall'associazione “Caffè letterario Nuovevoci”, con la partecipazione di Rena Nera e il patrocinio dell'amministrazione comunale, la kermesse è stata presentata a palazzo Criscuolo alla presenza delle dirigenti scolastiche delle scuole protagoniste del progetto. Tutti gli eventi, infatti, vedranno impegnate le scuole torresi nell'organizzazione. La maggior parte degli artisti e giornalisti coinvolti verranno ospitati nei quattro istituti superiori del territorio. Si tratta dell'istituto tecnico “Marconi”, dei licei “Pitagora-Croce” e “Giorgio De Chirico”, e dell'istituto alberghiero “Graziani”. Tanti i nomi di prestigio del mondo della cultura e dello sport previsti in cartellone. A cominciare dagli autori di bestseller Lorenzo Marone e Maria Grazia Calandrone, passando per il poeta Daniele Mencarelli, fino ad arrivare all'allenatore Luigi De Canio e il giornalista sportivo Riccardo Cucchi.

Nel corso della conferenza di presentazione si sono incontrati i membri del Caffè letterario insieme ai rappresentanti dell'amministrazione comunale e ai presidi. È stata l'occasione per svelare il programma completo dell'evento alla presenza anche di decine di alunni delle scuole del territorio. A parlare del progetto è stato il presidente del Caffè letterario, Andrea Palmieri, che ha spiegato come l'obiettivo è quello di “portare in città autori e personaggi dal respiro ampio. Il titolo della rassegna per noi rappresenta la necessità di guardare alle bellezze nella loro varietà e senza stereotipi”. A fare gli onori di casa è stato il commissario straordinario Fernando Mone che ha sottolineato come eventi di questo genere dimostrino come “la bellezza viene dal basso e dai giovani chiamati a guardare al futuro e a migliorare il territorio”. Ha poi sottolineato come “il territorio abbia potenzialità da Costa Azzurra e come cultura, sport e bellezze paesaggistiche possano farla arrivare a quei livelli”.

A fargli eco è stato il dirigente comunale Nicola Anaclerio che ha voluto sottolineare “l'unione tra le scuole del territorio, che non pensano a farsi concorrenza, cosa molto rara. La loro collaborazione diventa un moltiplicatore di forze e idee, rappresentando un valore aggiunto unico”. La parola è poi passata alle presidi. Tiziana Savarese del “Pitagora-Croce” ha spiegato di essere “al liceo da due anni e di sostenere iniziative come queste perché permettono ai ragazzi di stare insieme anche oltre l'evento in sé. Inoltre si tratta di un potenziale attrattore anche turistico del territorio”. Secondo Rosalba Robello del “De Chirico” “le associazioni permettono ai ragazzi, con queste iniziative, di acquisire competenze diverse sperando che migliorino anche le infrastrutture sul territorio per potenziare esperienze del genere”.

Agata Esposito del “Marconi” ha sottolineato come esperienze come questa abbiano “la stessa valenza della didattica formale favorendo modi alternativi di apprendimento. I ragazzi, interagendo con personaggi di questo valore, si portano a casa anche le loro esperienze di vita che potranno essergli molto utili”. Presente all'evento anche Anna Vitiello, animatrice del progetto Murales gentili nel rione Provolera, che ospiterà uno degli eventi previsti in cartellone. La presentazione del programma si è conclusa con una splendida poesia palestinese recitata da Ciro Cascina, uno degli animatori del Caffè Nuovevoci.

Il programma

Giovedì 2 maggio:

19.30: Lorenzo Marone e Davide d’Alò portano in cena Generazione X al Marconi

Venerdì 3 maggio:

11.00 incontro con l’autrice Francesca d’Aloja al Liceo ‘De Chirico’

13.30 Confronto tra cucina meneghina e napoletana all’Istituto ‘Graziani’

17.30 Incontro con Riccardo Cucchi al ‘Marconi’

Sabato 4 maggio:

10.00 Workshop sulla poesia con lo scrittore Daniele Mencarelli al Rione Provolera

12.00 Incontro con l’autrice Maria Grazia Calandrone al Pitagora-Croce

18.00 Incontro con l’allenatore De Canio al Rena Nera

20.00 Workshop di astronomia con il professore Antonio Aiese