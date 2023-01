"Grattage": Giovanni Guida, l'erede di Ernst

Giovanni Guida, giovane e brillante artista specializzato con lode in Pittura presso l’Accademia di belle arti di Napoli, è uno degli esponenti emergenti dello stile surrealista del grattage, inventato nel 1927 da Ernst. Il metodo del "grattamento" o del “raschiamento” consiste nel “grattare” con vari strumenti la pittura ancora fresca stesa sulla tela o altro materiale. L'obiettivo è quello di togliere il pigmento cromatico steso su un supporto preparato "a gesso", raschiare la parte più esterna della pellicola pittorica, in maniera da movimentare la superficie. I graffi creati fanno emergere le cromie degli strati pittorici sottostanti e danno vita a contrasti cromatici e chiaroscurali.

Lo stile

La pittura di Guida è basata sul valore dinamico del segno, con linee morbide e sinuose che si intrecciano e si intersecano fra loro, e sulla centralità del gesto, ampio e deciso. Per questo metodo di lavoro, si avvale di strumenti nuovi, sperimentando utensili comuni e oggetti di uso quotidiano, come spugne, stiletti, spazzole in acciaio e piccoli blocchi metallici. Il procedimento pittorico del grattage è affinato attraverso delle fasi di impermeabilizzazione con l'ausilio di alcune resine speciali. La sua icona "Caesarius Diaconus" è esposta in celebri musei e cattedrali nel mondo: Kunstgewerbemuseum di Berlino; Museu Frederic Marès di Barcellona; Museu de São Roque a Lisbona; Museo Nazionale Slovacco - Museo Storico di Bratislava; Der Stiftsschatz St. Peter und Alexander im Stiftsmuseum in Aschaffenburg; Musée Européen de la Visitation in Moulins; Cattedrale di Manila; Cattedrale di Buffalo; Cattedrale di Essen; St. Antony Chapel in Pittsburgh; Mollinger Museum in Pittsburgh.