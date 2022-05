Pizza: il made in Campania torna a conquistare il mondo

Si chiude la 5a edizione di Tuttopizza, fiera internazionale dedicata al prodotto simbolo della cucina napoletana. "Il dato più interessante che emerge dall’expò è la ricerca di prodotti unici e locali. I pizzaiuoli – spiega Sergio Miccù, presidente dell’APN - non inseguono più il risparmio ma, al contrario, puntano a innalzare il livello delle materie prime e sono attenti alla ricerca”.

“Cresce la professionalità degli operatori del comparto – dice Raffaele Bisglietto, direttore di TuttoPizza – Si punta sulla napoletanità ma anche sulla ricerca, sull’innovazione di prodotto, sui nuovi abbinamenti, sull’abbigliamento da lavoro, sul look, sulle attrezzature e sull’arredo. Nulla più è lasciato all’improvvisazione e la pizza diventa un vero e proprio piatto. Il settore nel suo insieme si è mostrato resiliente e capace di reagire al periodo di forti oscillazioni anche registrate negli acquisti di materie prime importanti”.

Soddisfatti gli espositori. Tra l'altro sono stati sottoscritti accordi tra aziende produttrici di forni e un importante gruppo di acquisto islandese. Aziende finlandesi hanno sottoscritto contratti per l’importazione di conserve realizzate con particolarissime cultivar del territorio campano. Come sempre è stato trionfo per il pomodoro San Marzano, i latticini tipici e realizzati ad hoc per la pizza stg, le farine con grani italiani. Cresce inoltre la domanda di alici, tonno e bottarga a patto che siano produzioni locali. Tra gli abbinamenti nuovi che si sono imposti: vinim anche non frizzanti, bollicine e cocktail da servire con la pizza.

Particolare attenzione inoltre per il trofeo TuttoPizza, riservato al senza glutine. Condotto da Enzo Calabrese, è stato accessibile sia alle squadre che a singoli pizzaiuoli. Primo classificato I Carboni ardenti capitanati da Carmelo Carbone e Dario Pedicone; Secondo classificato Annarosa Citro; Terzo posto per Francesco Esposito. La giuria composta da: Alfonso Del Forno, Annamaria Policicchio, Maria Loredana Errichiello, Anna Rubino e Antonella De Novellis.