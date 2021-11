Provolone del Monaco Dop, lavorazione dal vivo in Piazza del Plebiscito

Lavorazione a Napoli, in piazza del Plebiscito, per il Provolone del Monaco Dop. Il formaggio stagionato più famoso della Campania è stato ammirato e degustato dalle decine di visitatori del Neapolis Marathon Village che fa da cornice all'avvenimento agonistico.

Un momento sempre di grande fascino quello della lavorazione dal vivo. Una dimostrazione voluta ed organizzata dal Consorzio di Tutela che ha raccolto l'invito di Coldiretti Campania. Un processo realizzato con cura dal maestro casaro Raffaele Russo e dall'esperto Giuseppe De Simone, che hanno fatto vivere in piazza quanto da sempre avviene nelle culle del Provolone del Monaco Dop dislocate fra la Penisola Sorrentina e i Monti Lattari.

I più curiosi sono stati gli stranieri. Una comitiva francese in bici ha interrotto la sgambatura al Plebiscito e si è messa diligentemente in fila in attesa della degustazione. I più piccoli invece hanno tempestato di domande i casari avanzando i quesiti più disparati.

Il Provolone del Monaco Dop è tornato in vetrina. Dopo la puntata dei “Soliti Ignoti” su Rai uno e la lavorazione dal vivo al Plebiscito, a fine mese ci sarà un altro atteso ritorno: quello del Gran Galà che culminerà con l'assegnazione del Trofeo "Fernando De Gennaro" e il premio "Andrea Buonocore". Fra qualche giorno verrà diffuso il programma e la location.