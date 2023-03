I panini dedicati alla squadra del Napoli di Chiancheria Gourmet

Chiancheria Gourmet Napoli dedica tre panini ai protagonisti dell’entusiasmante cavalcata della squadra partenopea. Ogni panino è stato pensato per rispecchiare le caratteristiche e le origini di ciascun interprete rendendo l’esperienza culinaria unica ed indimenticabile.

I PANINI:

Osimhen

Pane di Segale con granella di nocciole, Biancostato con marinatura Victor e stracciata di bufala

Kvaratskhelia

Pane Georgiano ripieno di carne di vitello marinata con limone e melograno, involtini di melanzane con noci, uovo occhio di bue e salsa piccante Kvaradona

Spalletti

Panfocaccia di ceci toscana, hamburger di suino, cipolla caramellata al Chianti, caciotta di pecora impanata e carciofi fritti empolesi

Per Marco Passariello, Responsabile Marketing del Gruppo Le Due Torri: “Da napoletani siamo orgogliosi di aver aperto nella nostra città il terzo locale, dopo quelli di Vairano e Roma, proprio nell’anno giusto. Con queste proposte ci discostiamo dalla valorizzazione dei prodotti del territorio, che di solito caratterizzano le nostre pietanze, per realizzare dei panini con ingredienti e caratteristiche che rispecchino i protagonisti di questa impresa.

Chiancheria Gourmet, con tale lancio, sostiene e celebra il Napoli, che ha dimostrato di avere spirito vincente, forza fisica e mentale per meritare quanto fatto fino ad ora e assicura che tale iniziativa è solo un primo passo per ulteriori progetti a sostegno, non solo dello sport, ma anche della cultura del territorio".