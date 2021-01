Galettes des Rois: il dolce con sorpresa per l’Epifania

La galette des rois è un dolce tipico francese che viene consumato in occasione dell’Epifania. E’ chiamata anche “Torta dei Re” perché si prepara per la venuta dei Re Magi, il 6 gennaio. A caratterizzare questo dolce è la sorpresa nascosta nell’impasto: anticamente si metteva un fagiolo, sostituto poi da una mandorla. Il fortunato che trova la sorpresa nella propria fetta di torta sarà incoronato "re della giornata". Ludovica Granata, appassionata di cucina creativa e fondatrice della pagina Instagram Sottolaclohe (@Sottolacloche), ci spiega passo dopo passo come preparare la galette des rois.

Ingredienti:

2 rotoli di pasta sfoglia

3 uova

100 gr di burro

100 gr di zucchero

130 gr di mandorle (+1 per la sorpresa)

½ fialetta di aroma al rum (oppure 1 cucchiaio di rum)

Procedimento:

FASE 1.

Iniziate frullando le mandorle, ottenendo una farina. Poi, in una ciotola, sbattete con le fruste il burro morbido con lo zucchero e il rum, e incorporate, una alla volta, 2 uova. Quando le uova sono ben inglobate e il composto è spumoso, aggiungete la farina di mandorle ed amalgamate con una spatola, e così è pronta la crema frangipane.

FASE 2.

Ricavate due dischi di pasta sfoglia, dal diametro di 24 cm e spennellate il bordo esterno con un tuorlo sbattuto. Nel centro del disco di pasta sfoglia stendete la crema frangipane e poggiate anche la mandorla (la sorpresa).

FASE 3.

Coprite con l’altro disco di pasta sfoglia ed unite bene i bordi, per non far fuoriuscire il ripieno in cottura.

FASE 4.

Spennellate con il resto del tuorlo, fate dei buchetti con uno stuzzicadenti e fate riposare in frigo per 30 minuti.

FASE 5.

Portate il forno a 200° ed infornate per 20-22 minuti. Sfornate e fate raffreddare prima di servire… e sperate di trovare la sorpresa per godervi una giornata da RE!

Gallery