Campania sempre più a rischio zona rossa, il Gimbe: "La terza ondata è iniziata"

Crescono i ricoveri in ospedale e forti i ritardi nelle vaccinazioni, anche se da oggi partono le adesioni per il personale universitario e le forze dell'ordine in Campania

Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE rileva nella settimana 24 febbraio-2 marzo 2021, rispetto alla precedente, un netto incremento dei nuovi casi (123.272 vs 92.571) e un modesto calo dei decessi (1.940 vs 2.177). In forte rialzo i casi attualmente positivi (430.996 vs 387.948), le persone in isolamento domiciliare (409.099 vs 367.507), i ricoveri con sintomi (19.570 vs 18.295) e le terapie intensive (2.327 vs 2.146). Per Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE, "rispetto alla settimana precedente, in 16 Regioni e nella P.A. di Trento aumentano i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti e in tutto il Paese sale l’incremento percentuale dei nuovi casi ad eccezione della P.A.di Bolzano, Umbria e Molise già sottoposte a severe misure restrittive. Sul fronte ospedaliero, l’occupazione da parte di pazienti COVID supera in 5 Regioni la soglia del 40% in area medica e in 9 Regioni quella del 30% delle terapie intensive.

In Campania i posti letto occupati in ospedali da pazienti Covid è pari al 33% (media nazionale è al 31%). Mentre i ricoveri in terapia intensiva dei positivi al Coronavirus è al 21% (media in Italia del 26%). Consistente invece l'incremento dei contagi rispetto alla settimana precedente.

Vaccinazioni

I ritardi nella fornitura di dosi all'Italia hanno provocato un rallentamento nella campagna vaccinale. La Campania poi lamenta anche una penuria di dosi rispetto ad altre regioni meno popolose. I dati sono impietosi: ha completato il ciclo della doppia dose al momento in Campania solo il 2,14%.

In Campania ha completato il ciclo vaccinale solo il 2% degli over 80 (media nazionale di poco sopra al 3%). L'auspicio è che l'approvazione dei vaccini Johnson e Johnson e Sputnik possa avvenire in maniera rapida, al fine di vaccinare al più presto soprattutto le fasce più a rischio della popolazione (anziani su tutti). Da oggi partono le adesioni per le vaccinazioni per forze dell'ordine e personale universitario.

De Magistris: "Zona rossa inevitabile se i dati sono questi"

"Se i dati sono questi non credo ci sia altro da fare. Anzi, dico che meglio arriva la decisione meglio è, così da poter vivere una primavera più serena. Se c'è un dato positivo è che nelle prossime settimane dovrebbe entrare nel vivo la campagna vaccinale" (VIDEO).