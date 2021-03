De Magistris: "Zona rossa inevitabile. Inutile chiudere le piazze"

Crescono le possibilità che la Campania possa passare da zona arancione a zona rossa. L'aumento dei contagi e dei ricoveri potrebbe portare a un aumento delle restrizioni già dal 6 marzo. Una decisione che per il sindaco Luigi de Magistris è, ormai inevitabile: "Se i dati sono questi non credo ci sia altro da fare. Anzi, dico che meglio arriva la decisione meglio è, così da poter vivere una primavera più serena. Se c'è un dato positivo è che nelle prossime settimane dovrebbe entrare nel vivo la campagna vaccinale".

Il primo cittadino esclude, invece, la possibilità di contingentare l'accesso a piazze e strade della città luogo di assembramenti negli scorsi weekend: "Se chiuso il lungomare, i cittadini vanno in via Toledo o altrove. E' una polemica inutile. Se non si vuole la gente per strada, l'unica soluzione è la zona rossa. Non c'è all'orizzonte, quindi, nessun provvedimento di questo tipo".