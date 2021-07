Whirlpool, operai bloccano le partenze per le isole: momenti di tensione

Operai Whirlpool hanno occupato intorno alle 10.30 di oggi gli imbarchi per le isole a Napoli, al Molo Beverello. La protesta è per la vertenza che riguarda lo stabilimento di via Argine chiuso dalla multinazionale.

L'azienda non ha peraltro fatto ricorso ad ulteriori 13 settimane di cassa integrazione come richiesto dagli ormai ex dipendenti.

Centinaia i manifestanti, alcuni a presidiare lo specchio d'acqua anche su una piccola imbarcazione, giunti via mare. I natanti hanno alzato i ponti per evitare l'accesso da parte dei manifestanti.

Disagi per i turisti che stavano per imbarcarsi, che hanno dovuto attendere i manifestanti. Si sono verificati anche tafferugli e momenti di tensione, alla presenza delle forze dell'ordine che hanno placato gli animi.