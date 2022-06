Policlinico Federico II, ingolfamento agli sportelli: lunghe file dei pazienti

Gigantesco ingolfamento stamane agli sportelli per il pagamento del ticket che ha determinato un inusuale affollamento degli spazi destinati all'attesa, tra gli altri, dei pazienti oncologici ed ematologici, nell'edificio 1 del Policlinico della Federico II di via Pansini.

La denuncia di una lettrice di NapoliToday

"Circa 200 le persone che dovevano pagare l'impegnativa per poter accedere ai diversi ambulatori: endocrinologia, endocrinologia chirurgica, fisiopatologia dell'apparato digerente, terapia radionuclidi, patologia endocrina da un lato, day hospital e ricoveri dall'altro, mentre la cassa elettronica era destinata alle prime visite. La situazione è tornata alla normalità dopo poco più di un'ora e lavoro a ritmo record da parte dei tre addetti agli sportelli. I giorni di maggiore afflusso - a quanto risulterebbe - sono proprio il giovedì e il venerdì in cui si concentrano le terapie per i pazienti oncologici".