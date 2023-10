Grave lutto nel giornalismo napoletano per la scomparsa improvvisa di Vincenzo Pinto

Un grave e improvviso lutto si è abbattuto nelle ultime sul mondo del giornalismo e del calcio napoletano. E' venuto a mancare improvvisamente, all'età di 74 anni, Vincenzo Pinto, storico giornalista sportivo e attuale addetto stampa del Savoia Calcio.

A darne notizia è stato lo stesso club di Torre Annunziata con un commosso messaggio sui social: "Oggi per noi è un giorno brutto e triste ci ha lasciati improvvisamente, fra sgomento e dolore, Vincenzo Pinto. Il vuoto è incolmabile e il pensiero dell’assenza straziante. Oggi ci lascia un pezzo importante di Torre Annunziata, di quella parte critica, fattiva e ottimista. Il suo amore per il Savoia sconfinato, la sua passione sana, pulita e vincente. È stato per me un sostegno essenziale, un confronto utile e costruttivo, l’amico con cui fare quattro chiacchiere per mettere le cose a posto fra la confusione. A lui devo la carica per non aver mollato, pur di sostenere il Savoia ogni volta, abile con le parole per mestiere, profondo per indole, innamorato del Savoia trovava la giusta chiave di lettura per spiegare e quasi giustificare le azioni altrui. Mi sosteneva pur di non farmi perdere di vista l’obiettivo e cosa contava veramente: il Savoia. Grande professionista, amante della sua città e della sua squadra. Avvertivo sempre nelle sue parole la fiducia e la stima che aveva in me e io ne facevo tesoro, sempre,arricchendomi, nelle innumerovoli e a volte futili battaglie. Oggi la nostra squadra si veste del suo ricordo che resterà per sempre intriso nella nostra bandiera. Nel nostro ultimo incontro parlavamo della squadra, dei risultati da raggiungere, del come arrivare… io oggi perdo un amico a cui mi accomunava una grande passione che porterò avanti. Non sono bravo come lui con le parole e faccio fatica ad esprimere il mio sentire, mi sento stravolto da una confusione di sentimenti fra cui prevale la mancanza e l’amicizia, ma di una cosa sono certo di dover dire grazie all’amico Vincenzo, grazie per il suo contributo fattivo e ottimista per la città, grazie per l’amore per il Savoia… grazie per la tua amicizia. Avrei voluto che oggi la squadra non giocasse, ma il regolamento non lo consente e quindi i ragazzi scenderanno in campo nel ricordo di Vincenzo. Oggi il nostro pensiero, il nostro Savoia è tutto per te. Ciao Vincenzo", si legge nel post a firma del presidente Nazario Matachione.

"Le parole del dott. Matachione sono condivise da Emanuele Filiberto di Savoia, Marcello Pica, Alfonso e Tina Santillo, Arcangelo Sessa, Francesco Servillo e dalla società tutta", aggiunge il club oplontino.