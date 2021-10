Spettacoli hard dall'ufficio del comune: trasferiti tutti i dipendenti

Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano, dopo gli spettacoli hard - messi in scena da una dipendente - mandati in diretta online da un ufficio del comune ha deciso si trasferire tutto lo staff operante nell'ufficio servizi cimiteriali.

Il caso, come ormai è noto, è stato oggetto di un servizio di Striscia la Notizia. Nel filmato è stato mostrato come la donna, durante l'orario di lavoro, trascorresse il tempo online, mettendo in scena veri e propri spogliarelli, in diretta su piattaforme di streaming dedicate (con tanto di chat).

Nel video, però, si vede intervenire - durante le dirette - anche altre persone che sembra siano altri addetti degli uffici. Proprio per questo, in attesa di fare ulteriore chiarezza, il primo cittadino ha deciso di trasferire tutti gli addetti. Per la donna, invece, nei giorni scorsi era già arrivata la sospensione.

"Non deve essere lasciato impunito nessuno! L'ufficio cimiteriale di Ercolano - ha detto il primo cittadino - è stato azzerato e tutti i dipendenti sono stati trasferiti. Nei giorno scorsi è stato chiesto alla redazione di Striscia La Notizia di avere l'intero video, perché dobbiamo capire se ci sono fatti che hanno una rilevanza penale e disciplinare. Andremo fino in fondo, sia rispetto a chi è stato coinvolto, ma anche nei confronti di chi sapeva ed ha taciuto".