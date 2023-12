Veleno per topi fuori dalla scuola: "La mia cagnolina lo ha ingerito, e se lo facesse un bambino?"

Una cittadina bagnolese ha denunciato una situazione pericolosa al vicepresidente della Municipalità Sergio Lomasto, il quale ne ha diffuso il messaggio attraverso i canali social.

"Urge dover segnalare - scrive la donna, Barbara - che questa mattina, io e altri proprietari di cani con i quali ci ritroviamo ogni giorno per far socializzare i nostri animali, ci siamo imbattuti in una situazione molto spiacevole. Lo spazio di giardino adiacente alle giostrine e a piazzetta a mare di Bagnoli, precisamente in via di Pozzuoli 13A era disseminato di esche topicide".

"La mia cagnolina infatti ne ha ingerito una e non è ancora valutabile l'entità del danno - prosegue la donna - Ne abbiamo raccolte più di venti, ma immagino che ce ne siano ancora altre, a portata di cane, di gatto o di bambino. Ho pensato di darne segnalazione perché è un fatto gravissimo e mi auguro che se ne dia giusto seguito". Nei pressi della zona si trova una scuola.

"Abbiamo segnalato agli organi competenti", ha assicurato da parte sua Lomasto.