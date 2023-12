Di nuovo veleno per topi fuori scuola. “Un atto assassino”

Ancora una volta, pericolosamente, sul litorale di Bagnoli sono state trovate buste con all'interno del topicida. La denuncia è del vicepresidente della X Municipalità Sergio Lomasto.

“Quella che poteva sembrare una disattenzione – spiega Lomasto – è oramai inequivocabilmente un atto assassino di chi non ama che i cani possano correre lì. Stiamo procedendo con le denunce all'autorità portuale, Asl ed organi competenti. Procederemo nei prossimi giorni ad ulteriori sopralluoghi”.

Della preoccupante vicenda ci eravamo già occupati nei giorni scorsi, quando una cittadina bagnolese aveva denunciato il fatto: "Urge dover segnalare – queste le parole della donna, Barbara – che questa mattina, io e altri proprietari di cani con i quali ci ritroviamo ogni giorno per far socializzare i nostri animali, ci siamo imbattuti in una situazione molto spiacevole. Lo spazio di giardino adiacente alle giostrine e a piazzetta a mare di Bagnoli, precisamente in via di Pozzuoli 13A era disseminato di esche topicide". “Ne abbiamo raccolte più di venti, ma immagino che ce ne siano ancora altre, a portata di cane, di gatto o di bambino. Ho pensato di darne segnalazione perché è un fatto gravissimo e mi auguro che se ne dia giusto seguito", aveva proseguito.