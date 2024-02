Vecchio Pellegrini, pietre e tavolini di ferro contro le guardie giurate

L’episodio è avvenuto ieri mattina, attorno alle 11:00, all’esterno del Pronto Soccorso. I due giovani, entrambi non italiani di circa 16-17 anni, erano stati trasportati in ambulanza la notte precedente in stato di ebrezza e dimessi in mattinata. Dopo le dimissioni, i due pazienti avrebbero iniziato a creare problemi, insultando le guardie giurate. Accompagnati all’esterno dell’ospedale, avrebbero continuato ad inveire contro i vigilantes.

"Una volta usciti dal nosocomio, la situazione è degenerata: i ragazzi hanno lanciato pietre e altri oggetti contro le guardie, per poi prendere un tavolino di ferro e brandirlo come una clava. Nonostante la violenza dell’aggressione, le guardie giurate sono riuscite a bloccare i due minorenni. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che ha identificato i responsabili. L’aggressione ha causato danni anche all’interno del Pronto Soccorso, con i vetri dell’ambulatorio dei codici bianchi danneggiati dal lancio di oggetti. Un episodio inaccettabile che evidenzia la gravità del problema delle aggressioni al personale sanitario e di sicurezza. Le guardie giurate, che quotidianamente svolgono un lavoro delicato e rischioso, meritano il massimo rispetto e la tutela da parte delle istituzioni", ha dichiarato Giuseppe Alviti presidente dell'associazione nazionale guardie giurate.