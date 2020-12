La Regione: "In Campania arriva il vaccino spray contro l'influenza. E' per bimbi e adolescenti"

La nota della Regione sul vaccino spray contro l'influenza destinato a bambini e adolescenti.

"A completamento della campagna di vaccinazione antinfluenzale che ha visto la Campania prima regione in Italia con la somministrazione già da ottobre di oltre un milione e mezzo di dosi, si comunica che sono state acquistate e saranno distribuite a tutte le Asl, 66.080 dosi di "Flumist spray nasale" della AstraZeneca. Questo vaccino antinfluenzale è destinato a bambini e adolescenti di età compresa tra 24 mesi e 18 anni. Data l'agevole modalità di somministrazione, le Asl e i pediatri di libera scelta sono invitati a utilizzarlo per pazienti in età evolutiva affetti da disturbi del neurosviluppo, disabilità, patologie invalidanti o croniche".