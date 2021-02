Vaccino Covid: boom di prenotazioni degli ultraottantenni

Alle 19 di oggi sono 39.137 gli ultraottantenni che si sono iscritti alla piattaforma informatica della Regione Campania per l'adesione alla campagna di vaccinazione anti Covid-19. Entro ieri sera si presume che saranno superate le 40mila adesioni. È quanto apprende la Dire da fonti dell'unità di crisi regionale. La piattaforma è disponibile online dove già da ieri sera sarà possibile inserire una specifica indicazione per i pazienti allettati e impossibilitati a muoversi da casa per effettuare il vaccino.

Intanto, anche oggi la Campania si conferma prima per la percentuale di dosi somministrate su quelle consegnate. È pari al 100,4% con oltre 180mila dosi somministrate su 179mila consegnate. Hanno già ricevuto il vaccino 1.500 ultraottantenni e 1.400 ultranovantenni. Oggi in Campania sono arrivate 8.190 dosi di vaccino Pfizer che sono state consegnate negli hub di Avellino, Ariano Irpino, Benevento, Ischia, Polla e Vallo della Lucania. Domani arriveranno altre 33.930 dosi. Ai vaccini della Pfizer ci aggiungono anche 6.300 dosi del vaccino Moderna.