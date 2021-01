Vaccino Coronavirus, arriva la piattaforma informatica per prenotarsi

È destinata agli over 80. Cosa serve per prenotarsi e come fare

Buone notizie per gli over 80 che hanno intenzione di vaccinarsi contro il Coronavirus. Da oggi, infatti, ci si può registrare sulla piattaforma informatica messa a disposizione dalla Regione Campania per l'adesione alla campagna di vaccinazione.

A renderlo noto è Palazzo Santa Lucia.

Cosa serve per prenotarsi e come fare

Per procedere alla registrazione, è necessario inserire il codice fiscale e il numero di tessera sanitaria del vaccinando, nonché un indirizzo mail e un cellulare come recapito. In caso sia necessario aiuto, chi registra l'over 80 dovrà disporre di queste e dell'autorizzazione per usarle.

La piattaforma (questo il link per accedervi) richiede la verifica del numero di cellulare fornito tramite un codice inviato via sms. Registrata l'adesione, sarà inviata una e-mail di conferma all'indirizzo indicato. Successivamente avverrà la convocazione del centro vaccinale.