Vaccini Covid ridotti, lite online tra De Luca e Arcuri

De Luca aveva già lanciato l'allarme nei giorni scorsi dei problemi derivanti dalla forte riduzione dei vaccini Covid da parte dei fornitori, in particolare Pfizer (anche se è di queste ore anche la medesima problematica riguardante Astrazeneca). Il piano vaccinale modificato da Arcuri soprattutto dopo tali carenze del numero delle dosi non piace al Governatore che chiede a gran voce più rispetto per i campani.

Confronto acceso

Oggi durante la riunione online tra Governo e Regioni sul piano vaccini c'è stato l'atteso confronto tra De Luca e Arcuri. Nel vertice convocato dal ministro Boccia, il Governatore campano ha sottolineato la sperequazione nel piano di distribuzione, sostanzialmente ripetendo ciò che aveva sostenuto nella diretta di ieri. Come riporta l'Ansa c'è stata una vera e propria lite tra Arcuri e De Luca, con quest'ultimo che ha chiesto maggiore equilibrio nella divisione dei vaccini tra le regioni altrimenti si sentirà costretto a chiedere presto l'invalidazione del piano di distribuzione.