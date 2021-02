Al via alla Mostra d'Oltremare le vaccinazioni per gli over 80: "Scacciamo l'incubo Covid"

Sono partite alle 9 di queste mattina le vaccinazioni anti Covid per la fascia di età over 80 a Napoli. 15 i box allestiti alla Mostra e 50 le persone convocate ogni 75 minuti.

"Abbiamo completato la fase per gli operatori sanitari e non sanitari. Oggi è partita la campagna di vaccinazione per gli over 80. Siamo qui come osservatori, vogliamo comprendere dinamiche, tempi di percorrenza e somministrazione, per adeguare il numero di convocati alle potenzialità della Mostra d'Oltremare. Le vaccinazioni sono iniziate con la pioggia e anche oggi ci fa nuovamente compagnia il maltempo. Abbiamo aperto l'ingresso per evitare di lasciare persone all'esterno. Oggi sono previste 400 persone over 80 e altre 400 domani. Parte oggi anche il punto vaccinale di Capri (uno anche ad Anacapri). Somministreremo in totale nel weekend 1600 vaccini agli over 80", spiega a NapoliToday in una intervista realizzata alla Mostra d'Oltremare questa mattina Ciro Verdoliva, direttore generale dell'Asl Napoli 1.

Vaccinazioni over 80

Accompagnati da consorti, figli o assistiti dal personale sanitario della Mostra, gli anziani presenti questa mattina. Non vedono l'ora di vaccinarsi per allontanare l'incubo Covid dopo un anno di ansie e isolamento. "Non ho avuto nessuna paura", risponde laconico ai microfoni di NapoliToday il signor Enrico, 87 anni. Ad accompagnarlo la moglie Carmela, 79enne, che dovrà attendere la prossima tornata di vaccinazioni visto che per pochi mesi non rientra negli over 80. I due sono sposati da ben 61 anni.

Tragedia: muore anziano in fila

Purtroppo un uomo di 84 anni è morto mentre era in attesa del vaccino. Stava compilando i moduli quando ha accusato un malore fatale. Probabilmente il freddo potrebbe averlo indebolito. Era cardiopatico (clicca qui per gli approfondimenti).

