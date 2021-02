Attendeva di vaccinarsi per il Covid, anziano muore in fila alla Mostra d'Oltremare|FOTO

Tragedia nel Covid Center allestito dall'Asl Napoli 1. L'uomo, nonostante i soccorsi tempestivi non ce l'ha fatta. Non gli era ancora stato somministrato il vaccino

Anziano morto in fila per Covid (Foto De Cristofaro)

Un anziano era in fila all'interno della Mostra d'Oltremare, in attesa del vaccino anti Covid, che non gli era ancora stato somministrato, quando ha accusato un malore, mentre compilava il modulo di accettazione. E' stato subito soccorso dal personale sanitario che lo ha accomodato sulla sedia a rotelle (come si nota nella foto) e dai rianimatori che hanno provato invano a salvargli la vita. A nulla è valso il trasporto d'urgenza all'ospedale San Paolo. Fatale probabilmente il freddo che sta colpendo pesantemente la città e che potrebbe aver causato l'arresto cardiocircolatorio. L'uomo aveva 84 anni ed era cardiopatico.

Al via vaccini per over 80

Sono partite questa mattina alle 9 le vaccinazioni anti Covid per gli over 80 non sanitari alla Mostra d'Oltremare. 400 oggi e 400 domani gli anziani che saranno vaccinati. Altri 800 riceveranno le dosi a Capri e Anacapri. Sembrava tutto procedere per il meglio, prima della tragedia che ha visto suo malgrado protagonista l'84enne che ha perso la vita. L'asl Napoli 1 aveva previsto, al fine di evitare le polemiche delle file delle scorse settimane, ingressi scaglionati nella Mostra e visto anche il maltempo e le temperature rigide di oggi, file solamente all'interno del Covid Center.