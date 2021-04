Over 60, adesioni vaccino a rilento: appena sopra quota 70mila

Ha superato quota 73mila il numero dei cittadini campani tra i 60 e i 69 anni che hanno effettuato l'adesione sulla piattaforma della Regione per la vaccinazione contro il Covid-19. Le vaccinazioni per questa fascia non sono ancora partite ma lo saranno - assicura la Regione - all'arrivo delle nuove dosi. Saranno effettuate prevalentemente con Astrazeneca.

Il risultato è la somma delle prime due giornate dell'apertura della piattaforma, partita sabato con circa 52mila adesioni fino alle 20. In totale i cittadini tra i 60 e i 69 anni in Campania sono poco sopra i 600mila, quindi non si può dire - al momento - ci sia stata una vera e propria corsa alla prenotazione.