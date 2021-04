Vaccini agli over 60, al via le prenotazioni

"Si comunica che da domani mattina sarà aperta la piattaforma per le adesioni al piano vaccinale della fascia di età 60-69 anni. Le convocazioni si attiveranno nei tempi più rapidi possibile, compatibilmente con l'arrivo dei vaccini. Per l'adesione degli ultrasessantenni il link è: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino".

È la nota stampa con cui l'Unità di Crisi per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 rende nota la novità sulla campagna vaccinale, ovvero che da domani sarà possibile anche per gli over 60 (dopo gli over 80 e gli over 70) prenotarsi per la vaccinazione.

Al momento in Campania sono stati - questi i dati governativi - somministrate 1.037.179 dosi su 1.280.755 consegnate, in primis agli over '80. Si attendono a giorni nuove dosi di Pfizer mentre inizierà a breve anche la fornitura di Johnson & Johnson.

La denuncia a De Luca

È di oggi la notizia di un'annunciata denuncia, da parte del Codacons Campania, a Vincenzo De Luca. Secondo l'associazione il governatore avrebbe fornito "dati fasulli" sui numeri dei vaccinati.