Ultime ore da "zona gialla": pochi napoletani sul lungomare, nessun assembramento

Poche persone a passeggio e ristoranti completamente vuoti sul lungomare, stesso scenario a piazza del Plebiscito e nel centro storico. Alla vigilia dell'entrata in vigore della "zona rossa" in Campania la scena che si presenta nelle quattro aree di Napoli individuate dalla Prefettura a maggior rischio assembramenti, è quella di un normale sabato con il bel tempo, senza eccessive presenze. Lo riferisce l'agenzia Adnkronos. Polizia ed Esercito controllano piazza del Plebiscito dal lato di piazza Trieste e Trento. Contrallata anche via Partenope, il lungomare. Non sono tante, però, le persone che si sono concesse una passeggiata, mentre i tavoli all'esterno dei ristoranti sono desolatamente vuoti.

De Magistris: "Nessun miracolo campano"

"Da ieri la Campania, su disposizione del Ministro Speranza, da zona gialla entra ufficialmente in zona rossa. Crolla ogni narrazione di miracolo campano portata avanti dalla Regione. Sappiamo che è triste e non aiuta nessuno, a questo punto, dire: l'avevamo detto. Ma, soprattutto, l'avevano e l'hanno detto ripetutamente medici, infermieri, sanitari, osservatori, ordini professionali, autorevoli esponenti del mondo sanitario e del giornalismo sul campo". E' quanto scrive, in una nota, il movimento DemA di Napoli. "L'elevato numero dei contagi, soprattutto nel Casertano e nel Napoletano, la situazione di sofferenza del sistema sanitario regionale (il sovraccarico di terapia intensiva e delle aree mediche), che necessita di atti immediati e urgenti (sperando non sia troppo tardi) per far calare in fretta il numero dei contagi, sono i principali motivi alla base della decisione del Governo. Da giorni, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, preoccupato per la situazione degli ospedali napoletani ormai al collasso, per le lunghe attese per le ambulanze utilizzate come letti di reparto, per le sofferenze del personale sanitario e medico, per la salute delle persone che non ricevono adeguata e immediata assistenza, per i positivi sintomatici spesso abbandonati presso le proprie abitazioni, chiedeva un intervento del Governo per far chiarezza sui dati e sulla situazione sanitaria campana", prosegue la nota del movimento.