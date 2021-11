Terremoto a Ischia, nove indagati: si sarebbero appropriati indebitamente di contributi statali

La Guardia di Finanza, su ordine del Gip del Tribunale di Napoli, ha operato un sequestro preventivo di oltre 220mila euro nei confronti di nove indigati i quali avrebbero percepito indebitamente il contributo per il terremoto di Ischia.

Al momento le ipotesi di reato nei loro confronti sono truffa ai danni dello Stato, falso ideologico e indebita percezione di erogazioni pubbliche.

Si tratta di persone residenti a Casamicciola, Lacco Ameno e Forio d'Ischia. Il contributo che si presume indebitamente percepito è quello di "autonoma sistemazione", previsto per coloro che - nel sisma dell'agosto 2017 - subirono alle abitazioni danni danni tali da renderle inagibili.

Secondo la guardai di finanza, i nove indagati avevano prodotto false attestazioni per ottenere il sussidio, questo dal 2017 al 2021. A loro carico per i finanzieri anche gli addebiti di dichiarazione di falsi domicili, di permanenza continua in abitazioni formalmente dichiarate inagibili, di indebito soggiorno in strutture ricettive convenzionate, e di iscrizione presso medici di base in Comuni diversi da quelli dell'isola di Ischia.