Tredicenne disabile aggredita da coetanee per un like su Facebook: "Increscioso"

A Secondigliano una tredicenne disabile è stata aggredita da un branco di coetanee dopo un like su un canale social.

"Questa Presidenza condanna decisamente tale atteggiamento ed è vicina alla famiglia e alla vittima dell'increscioso episodio. Per tale ragione, come Istituzione presente sul territorio, si impegna a perseguire il cammino già iniziato in occasione della settimana contro le violenze di genere, attraverso opere di prevenzione sociale, quale strumento prezioso per incentivare e stimolare alla riflessione e al confronto, a promuovere un atteggiamento propositivo e positivo contrastando atteggiamenti prevaricatori e violenti e contribuendo con determinazione alla costruzione di una comunità rispettosa, coesa, inclusiva ed accogliente. In tale prospettiva sarà convocato nuovamente, nei prossimi giorni, il tavolo interistituzionale già strutturato in precedenza, che coinvolge Fondazioni, Scuole, famiglie, Forze dell'Ordine e Servizi Sociali, al fine di comprendere le migliori risposte e strategie da porre in essere al di là quelle già programmate", scrive in una nota la settima municipalità, con Il presidente Antonio Troiano e con il vicepresidente Giuseppe Grazioso.