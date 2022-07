Fermi tram per mancanza di energia elettrica e disagi per chi si sposta in Funicolare. E' il mercoledì nero dei trasporti a Napoli

"Tram fermi per mancanza corrente elettrica! Un problema serio che stiamo avendo anche in Eav con calo improvviso corrente nelle stazioni e conseguenze sulla circolazione", denuncia sui social Umberto De Gregorio, presidente Eav.

A confermare la notizia anche ovviamente Anm: "Tram 1 e 4: per problematiche alla rete tranviaria, il servizio è temporaneamente sospeso".

A ciò si aggiungono i disagi per chi si sposta in Funicolare, avvisa Anm: "Funicolare di Chiaia: dalle ore 07.00 effettua solo corse dirette. Chiuse temporaneamente stazioni Palazzolo e Corso Vittorio Emanuele. Ci scusiamo per i disagi".