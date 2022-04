Campi Flegrei, nuova scossa di terremoto nel pomeriggio

Nuova scossa di terremoto ai Campi Flegrei nel pomeriggio di oggi. Un evento sismico di magnitudo 1.3 è stato rilevato dalla sala operativa dell'Osservatorio Vesuviano di Napoli/INGV alle ore 16.17 ad una profondità di 1 km.

La scossa, con epicentro in zona Solfatara, è stata avvertita dai residenti flegrei.

Campi Flegrei, 66 eventi sismici registrati la scorsa settimana

Nella settimana dal 18 al 24 aprile 2022 nell’area dei Campi Flegrei sono stati registrati 66 terremoti. E' quanto si apprende dai dati del bollettino settimanale di monitoraggio a cura dell'Osservatorio Vesuviano/INGV. L'evento sismico con magnitudo più elevata, 2.9, è stato quello registrato il 19 aprile scorso.

Il valore medio della velocità di sollevamento nell’area di massima deformazione da dicembre 2021 è di circa 13±2 mm/mese. Il sollevamento registrato alla stazione GPS di RITE è di circa 88.5 cm a partire da gennaio 2011.

I flussi di CO2 dal suolo misurati nell’ultima settimana non hanno mostrato variazioni significative. Il sensore di temperatura installato in una emissione fumarolica a 5 metri dalla fumarola principale di Pisciarelli ha mostrato un valore medio di ~95°C con un valore minimo di ~87 °C in concomitanza degli eventi piovosi.

"Sulla base dell’attuale quadro dell’attività vulcanica, non si evidenziano elementi tali da suggerire significative evoluzioni a breve termine", si legge nel bollettino dell'Osservatorio Vesuviano.