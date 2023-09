Nuova scossa di magnitudo 2.1 alle 23.00. Epicentro in mare, all'altezza di via Napoli a Pozzuoli

Nuova scossa alle 23.00.25 di oggi 27 settembre. La terra continua a tremare nei Campi Flegrei. Stavolta il movimento ha avuto origine, stando alle coordinate rilevate dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, in mare, all'altezza di via Napoli, sul lungomare di Pozzuoli: latitudine 40.8170, longitudine 14.1380 alla profondità di appena 1 km.

Alle 3.35 di stamane la scossa più forte degli ultimi dieci anni nella zona flegrea, che ha dato il via alla complessa macchina delle verifiche di sicurezza in strutture come le linee ferroviarie e le scuole