Linea 7, via libera al progetto per la stazione di via Terracina

La stazione di Terracina è una fermata in costruzione della linea 7 di Napoli, ubicata in via Terracina. La fermata avrà due uscite in Via Terracina, e una più piccola a Via Cupa Cintia. La stazione precedente sarà Parco San Paolo, la successiva Giochi del Mediterraneo.

"Tutto è complesso, i tempi lunghissimi… ma con un lungo lavoro di cucitura e pazienza...Nel corso della conferenza dei servizi che si è svolta oggi, 12 maggio 2023, è stato dato il via libera all’approvazione del progetto definitivo di variante della nuova Stazione di Terracina, che verrà realizzata nei pressi dell’ospedale S. Paolo, lungo la linea 7 – Bretella di Monte S. Angelo. All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, i rappresentanti di: Ente Autonomo Volturno, Città Metropolitana, Comune di Napoli, ASL Napoli 1 Centro – Distretto 25, Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei e ditta concessionaria dei lavori, Infraflegrea. Per l’apertura del cantiere si attende la delibera finale di ratifica da parte dell’amministrazione comunale. Nell’ambito della progettazione della Stazione di Terracina sono previste anche opere di riqualificazione urbana e aree a verde di pubblica utilità", spiega in una nota Umberto De Gregorio, presidente Eav.