Tagliando per la sosta sulle strisce blu contraffatto: una denuncia

Nell’ambito dei controlli mirati al controllo del territorio, personale del Comando di Polizia Municipale di Afragola agli ordini del Col. Dott. Michele ORLANDO, hanno denunciato una persona per uso di atto falso ai sensi dell’art. 489 c.p.

Sul veicolo di proprietà di quest’ultima, infatti, risultava esposto un tagliando di abbonamento per la sosta sulle strisce blu, risultato, poi, contraffatto.

Il personale della sezione di Polizia Giudiziaria, coordinata dal Cap. Francesco Calandrelli, dopo aver sequestrato il tagliando, agli esiti delle verifiche esperite anche presso il gestore del servizio di sosta a pagamento, ha appurato la falsità del documento e deferito in stato di libertà l’utilizzatore del tagliando alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord. Sono in corso ulteriori indagini volte a verificare se non vi siano altri tagliandi abbonamenti falsificati.