L'edificio accanto al loro sta crollando, sgomberate d'urgenza due famiglie

Nel corso della mattinata di oggi, in via della Maddalena, in un edificio di proprietà di alcuni privati disabitato da molti anni e già dichiarato inagibile, sono crollati i solai lasciando in piedi solo le pareti esterne. L’amministrazione comunale è immediatamente intervenuta e, a scopo precauzionale, è stato sgomberato l’edificio immediatamente confinante nel quale risiedono attualmente due nuclei familiari per un totale di 9 persone, di cui 4 minori.

Le operazioni di sgombero si sono svolte con la collaborazione della Protezione Civile Comunale, del Corpo dei Vigili del Fuoco e degli uffici tecnici della Quarta Municipalità e le famiglie hanno trovato subito autonoma sistemazione.

Il tratto di strada adiacente l’edificio, immediatamente transennato, è stato temporaneamente chiuso alla circolazione veicolare ed è presidiato dalla Polizia Municipale.

È in corso l’intervento di messa in sicurezza complessiva da parte della Napoli Servizi, al termine del quale la strada sarà riaperta alla circolazione - spiega il comune di Napoli.

A coordinare le operazione è Laura Lieto, vicesindaca e assessora all'Urbanistica.