Scuole elementari, è dietrofront: riapertura il 26 solo se deciso dall'Unità di crisi

Nel pomeriggio di ieri sembrava cosa fatta per il ritorno della didattica in presenza alle elementari, ma il testo dell'ordinanza recita che "dal 21 ottobre e fino al 31 ottobre 2020 è confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria"