Terremoto Campi Flegrei, come sono andate le verifiche nelle scuole a Napoli e Pozzuoli

La Città Metropolitana di Napoli rende noto che sono terminati questa mattina i controlli sugli edifici scolastici di sua competenza nel Comune di Pozzuoli e, al momento, non sembrano emergere particolari criticità dopo il forte terremoto di magnitudo 4.2 delle 3.35 del 27 settembre. Informa, inoltre, che partiranno a breve i sopralluoghi e le verifiche sulle altre scuole ricadenti nei territori limitrofi e inserite nel Piano di Sicurezza della Protezione Civile. Il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi segue con grande attenzione l'evolversi della situazione ed è in costante contatto con gli uffici competenti, la consigliera metropolitana delegata alla Programmazione scolastica Ilaria Abagnale e Salvatore Flocco Delega in materia di Protezione civile.

Controlli nelle scuole di Napoli

Una task force di tecnici, coadiuvati dal dirigente del Servizio Tecnico Scuole, ha effettuato una serie di verifiche su un campione di dieci scuole della Municipalità 10 prossima all'epicentro dell'evento sismico registrato nella scorsa notte. In particolare la task force ha esaminato, nella zona di Bagnoli Fuorigrotta, l’intero plesso del ‘Madonna Assunta’, le scuole Vito Fornari, Kennedy, Cesario Console, il plesso Pendio Agnano, l’asilo nido Guido Rossi, la scuola d’infanzia Collodi. Nelle scuole ispezionate non sono state rilevate lesioni significative dal punto di vista strutturale, ma semplici distacchi di intonaco in alcuni edifici scolastici peraltro già oggetto di precedenti interventi. A tutti i tecnici e ai direttori delle Municipalità è stato inoltre richiesto un breve resoconto sulle criticità eventualmente emerse e rilevate oggi.

Verifiche anche nei plessi scolastici di molte delle altre municipalità di Napoli.