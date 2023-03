Giardini Santa Chiara, morso da un cane si frattura la caviglia

I giardini del chiostro di Santa Chiara, grazie alla presenza delle giostrine, sono uno dei pochi spazi pubblici a disposizione dei bambini per trascorrere un po' di ore all'aria aperta. Negli anni, però, a causa della scarsa manutenzione e della mancata e adeguata pulizia nell'area vige una sensazione di degrado, che ha spinto una delegazione di madri residenti nel centro storico a lanciare una petizione per la sua salvaguardia e per difendere l'incolumità dei propri figli.

Morso da un cane

A tal proposito, ieri, il presidente dell'associazione Miniera, Salvatore Iodice, alla presenza del presidente della Seconda Municipalità, è stato morso al polpaccio da un cane, spesso presente nei giardini. Nel tentativo di divincolarsi si è anche fratturato il malleolo. "Nell'ambito di un intervento che si tenuto nei giardini di santa Chiara alla presenza di Roberto Marino presidente della Municipalità 2 e di tutti i servizi preposti a svolgere un azione di bonifica per la presenza di senza fissa dimora con cani. Sono stato aggredito da uno dei cani in questione che ovviamente era presente nell'aria bambini e già questo è un fatto molto grave. Il cane mi ha visto e mi ha aggredito violentemente prima azzannandomi al polpaccio e poi sono caduto a terra, proprio nel cadere mi sono procurato la frattura scomposta del malleolo, ,entre ero a terra con la consapevolezza di essermi rotto qualcosa, il ragazzo ha inveito dicendo che ero lì a recitare per il gusto di fargli portare via i cani. Bisogna cambiare direzione su queste dinamiche ed io oggi lo sto pagando sulla mia pelle. Non voglio pensare al fatto che sarebbe potuto essere un bambino al mio posto e le conseguenze sarebbero state devastanti. Per fortuna è capitato a me", spiega Iodice che ha ricevuto la solidarietà di Marino sui social "Caro Salvatore, grande solidarietà e con un po’ di pazienza tornerai sui territori poi forte che mai" e in un video.